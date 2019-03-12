Загрузка на скорости улитки:Дудл Google к 30-летию интернета

Свой дудл сегодня, 12 марта, поисковик Google посвятил тридцатилетию интернета. На минималистичной картинке показана медленная загрузка контента - так, как это часто бывало на заре всемирной паутины.

Изобретателем всемирной паутины считается британский ученый Тим Бернерс-Ли.

На тот момент он работал в ЦЕРНе.

Изначально Бернерс-Ли хотел создать гипертекстовую базу данных для компьютеров ЦЕРНа под названием Mesh. Руководители лаборатории одобрили эту идею, и в течение 1989-1991 годов Бернерс-Ли вместе с коллегами создали стандарты протокола передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) и универсальный язык разметки (Hypertext Markup Language, HTML).

Тогда же был запущен первый в мире веб-сервер.

Термин "всемирная паутина" тоже придумал Бернес-Ли. Так он назвал написанный им браузер.

12 февраля 2019 года депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета.