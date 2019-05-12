Узнай, кто следит за тобой!

Но только совсем небольшая часть пользователей в полной мере осознает масштаб проблемы. То есть, люди знают, что их данные кто-то использует, но кто именно и как, остается для них тайной. Все об этом позволяет узнать новый сервис Who’s Watching You, запущенный недавно компанией vpnMentor, работающей на ниве кибербезопасности.

У сервиса есть сайт, которым может воспользоваться любой желающий. На главной странице в левой части представлено 5-ть вкладок, где сгруппированы разные данные. Переходя между ними, можно видеть в правой части наименования компаний и организаций, которые используют данные конкретного пользователя и фактически следят за ним. Так же отображается число пользователей, которые так же находятся «под колпаком».

Как оказалось, знают все о местоположении пользователя и его передвижениях не менее 20 компаний, а 10 наделили себя правом читать ваши сообщения. Кроме того, есть немало компаний, которые получают ваши данные, несмотря на запрет Do Not Track, отключающий слежку в браузере.

Среди любителей знать ваши секреты на первом месте Facebook и Instagram.

Источник: itcrumbs.ru

