В Украине ликвидировали одну из самых масштабных кибергрупп

Сегодня, 16 мая первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук принял участие в совместной международной пресс-конференции правоохранителей 5 стран: Украины, США, Германии, Болгарии, Грузии, Молдовы и представителей Евроюста и Европола (Europol). Встреча состоялась в нидерландском городе Гааге.

- Завершилось расследование деятельности международной преступной группы, которая с помощью киберсети Аваланш (Avalanche) - похитила 100 млн дол у более 40 тыс людей. – сообщил Дмитрий Сторожук.

За киберпреступниками охотились по всему миру. Мошенники инфицировали компьютеры с помощью вредоносных хакерских программ GozNym, позволяющих захватить банковские реквизиты для доступа к банковским счетам.

- Это был беспрецедентный опыт проведения расследования особенно с точки зрения трансграничного сотрудничества правоохранителей из 26 стран. – говорит Сторожук. - Сейчас украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение гражданину Украины К. по факту обеспечения киберпреступников безопасной инфраструктурой, по которой размещались и распространялись GozNym, URLzone, то есть обеспечил киберпреступников орудием для совершения банковского мошенничества, а также отмывание денежных средств.

На сегодняшний день сеть Avalanche ликвидирована полностью. По всему миру уже задержаны 11 человек, мероприятия по задержанию остальных участников сети продолжаются.

Организаторам преступной кибергруппы грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.