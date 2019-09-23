Facebook подал в суд на украинских разработчиков приложений

Компания Facebook приостановила работу "десятков тысяч" приложений в рамках расследования утечки данных.

Соцсеть начала его после скандала о передаче данных более 87 миллионов пользователей для компании Cambridge Analytica, сообщает пресс-служба компании.

В частности, в соцсети подчеркнули, что это временные меры, и прекращение работы приложений не обязательно является признаком того, что они получали доступ к персональным данным.

В то же время известно, что работу нескольких приложений заблокировали полностью, а против их разработчиков подали судебные иски.

"Среди них — два украинских разработчика Глеб Случевский и Андрей Горбачев, которые занимались кражей личных данных пользователей с помощью рекламы и онлайн-тестов", — утверждают в Facebook.

Указано, что также были заблокированы приложения южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, гонконгской LionMobi и сингапурской JediMob. В Facebook обнаружили, что они заражают телефоны пользователей вредоносным программным обеспечением.

Напомним, в 2018 году вокруг Facebook также возник скандал из-за утечки данных. Тогда стало известно, что компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к 87 млн пользователей Facebook.

Основатель соцсети Марк Цукерберг потерял свыше $5 млрд из-за утечки данных миллионов пользователей Facebook.

Тогда журналисты установили, что Cambridge Analytica занималась сбором данных о Донбассе по заказу властей.

Вскоре Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Facebook закрыл доступ к каким-либо услугам для компании Cambridge Analytica.

Ранее компания Facebook обнаружила целые сети страниц, групп и аккаунтов, которые использовались для манипулирования общественным мнением в Украине и Ираке. В частности, 16 сентября социальная сеть удалила 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп в украинском сегменте Facebook.