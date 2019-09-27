Маск показал двигатели Raptor на тест-ракете. ФОТО, Видео

Остается около суток до итого, как 28 сентября американцы SpaceX проведут презентацию проекта ракеты Starship. Глава частной комической компании Илон Маск показал в Twitter фото метановых двигателей Raptor, уже установленных на техасском полигоне в Бока-Чика на тестовый прототип носителя.





Как видно по фото и видео, у 50-метровой Mk1 (первый прототип) будет шесть опор.





























Масса первенца компании – около 200 т, с залитой топливной парой – на 1200 т больше. В дальнейшем SpaceX будет работать над оптимизацией веса и планирует выйти на 120 т сухой массы уже у Mk4. Финальная версия полностью загруженной ракеты вместе с маршевой ступенью Super Heavy планируется в районе невероятных 5000 т.





Из-за экстремальных температур при возвращении ракеты на Землю у Маска решили отказаться (пока что) от применения в обшивке композитных материалов в пользу сплавов и частичного керамического щита. Траектория спуска ракеты будет довольно замысловатой: он этом SpaceX расскажут на презентации.







