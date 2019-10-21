Экс-президент Киевстара о Wi-Fi в поездах "Укрзализныци"

В украинских пассажирских поездах на сегодняшний день маловероятна установка Wi-Fi. Такое мнение выразил бывший президент компании "Киевстар" Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее глава правления госкомпании "Укрзализныця" Евгений Кравцов пообещал в течение 2020 года установить в поездах категории "Интерсити" беспроводной интернет Wi-Fi.

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по киевскому вокзалу (установки Wi-Fi — Delo.ua), в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", — заявил Кравцов.

Экс-руководитель компании "Киевстар" поставил под сомнение данное обещание.

"Если поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом, то можно поставить в вагоне любое раздающее Wi-Fi оборудование, но интернета там все равно не будет. Ведь, чтобы его раздать, надо откуда-то взять сигнал", — отметил Чернышов.

По его словам, причина проблемы кроется в том, что государство до сих пор не договорилось с мобильными операторами об использовании частоты 900 МГц.

В свете таких обстоятельств экс-руководитель "Киевстара" сомневается, что недавние заявления главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова об установке в поездах Wi-Fi будут выполнены.

"Для меня все это пока выглядит или популистскими обещаниями, за которые кто-то другой когда-то будет отвечать, либо просто "схемой", где кто-то спилит денег, но ничего не построит", — написал Чернышов.