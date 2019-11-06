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IT-Индустрия
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5 ноября 19, 21:03
Пользователи панически отказываются от Windows 7
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Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в начале 2020 года. Также, компания рассылает сообщения о том, что нужно отказаться от этой операционной системы. Об этом сообщает "Сегодня".

Статистика NetMarketShare за октябрь 2019 года сообщает, что доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем снижается. Большинство пользователей Windows 7 активно начали ее менять на Windows 10.

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Windows установлена на 86,82% настольных компьютеров.

Ранее сообщалось о том, что специалисты по кибербезопасности назвали самый надежный браузер
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