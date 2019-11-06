Microsoft представила новый интернет-браузер (ФОТО)

На ежегодной конференции Ignite-2019 компания Microsoft официально представила новый Microsoft Edge на движке Chromium для Windows и macOS, разработку и тестирование которого ведет уже больше года.

Браузер поступит в публичный доступ 15 января 2020 года на более чем 90 языках. Сейчас его можно скачать в ознакомительных целях. На данный момент речь идёт о коммерческих заказчиках. Для обычных пользователей релиз состоится весной.

В браузере большое внимание уделено безопасности и приватности. В Microsoft Edge по умолчанию установлена функция предотвращения отслеживания.

С помощью SmartScreen и функции предотвращения отслеживания пользователи будут защищены от фишинга, вредоносного ПО и новых видов атак — таких как криптоджекинг. Браузер также предлагает новый режим инкогнито InPrivate, работающий на постоянной основе.

Новая функция Collections упрощает создание подборок веб-контента, организацию поиска и экспорт нужного контента в Word и Excel.