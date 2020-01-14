Изменения в работе YouTube

Тема детей и контента, предназначенного им, весьма болезненна для YouTube. Сперва Elsagate 2017 года: появление на видеоплатформе десятков, если не сотен тысяч популярных роликов странного и зачастую весьма недетского содержания — но созданных по всем стандартам контента, предназначенного для детей.

После серии жалоб пользователей на такие видео, а также ухода с платформы части крупных рекламодателей ввиду страха обвинения в спонсорстве треш-контента в YouTube махнули шашкой и провели массовую чистку, блокируя и удаляя каналы с сомнительным содержимым.

Второй волной спустя 2 года стало отключение комментариев под популярными детскими каналами. Причина — резкое увеличение комментариев откровенно педофильского содержания под безобидными видео, где, к примеру, девочка наряжает куклу или мальчик катает очередную машинку.

Профили авторов таких комментариев также навсегда удалялись, но на месте отрубленной головы вырастало сразу две. Справившись с горем пополам с этой напастью и успокоив крупных рекламодателей, в очередной раз хлопнувших дверью, YouTube вернулся к обычному функционированию. Но ненадолго.

4 сентября 2019 года все пользователи YouTube получили письмо, в котором видеоплатформа анонсировала грядущее ужесточение своей политики касательно детского контента. Причиной таких действий стал штраф в размере $170 млн от Федеральной торговой комиссии за предполагаемые нарушения закона о конфиденциальности данных детей. Спор между YouTube и FTC длился около года: платформу обвиняли в незаконном сборе персональных данных несовершеннолетних и последующем использовании информации для таргетированной рекламы.

Согласно закону США о защите личных сведений детей в Интернете (СОРРА) и другим правовым актам сбор данных о лицах младше 13 лет разрешается только с согласия родителей. В итоге конфликт был урегулирован, компания выплатила штраф, но чтобы избежать "граблей" в последующем, пошла на ряд непопулярных среди креаторов детского сегмента мер.

А именно — началось отключение ряда функций, в частности подсказок и конечных заставок (которые, к слову, содержали рекомендации YouTube), комментариев, уведомлений и многого другого — полный перечень функций, которые с 7 января становятся недоступными, находится в соответствующем разделе справки YouTube.

Важный момент: все нововведения применяются к видео, которые содержат пометку "детский контент". Все, кто смотрит помеченное таким образом видео, будут по умолчанию считаться зрителями до 13 лет, даже если по факту по ту сторону экрана находится взрослый.

Если ролик промаркирован как "детский", это значит, что его содержимое предназначается для детей и владелец канала подтверждает это. Или же не владелец, а алгоритмы YouTube: в случае если креатор случайно или сознательно пренебрег рекомендациями проставить соответствующие пометки.

Критерии того, что понимать под детским контентом, весьма размыты, и алгоритмы YouTube поначалу могут ошибаться. Поэтому служба поддержки YouTube составила ряд рекомендаций о том, что следует учесть, прежде чем поставить соответствующую отметку или исправить маркировку, проставленную автоматически. В частности:

• интересна ли тема видео детям (например, образовательный контент для дошкольников);

• предназначен ли ролик в первую очередь для детей, или может ли он просто их заинтересовать;

• снимаются ли в нем юные актеры или модели;

• есть ли в видео популярные среди детей персонажи, герои мультфильмов, игрушки или известные люди.

И ряд других нюансов, перечень которых размещен в соответствующем разделе справки YouTube.

Хорошая новость для креаторов, которые затрудняются дать однозначный ответ на вопрос, является ли весь контент на их канале детским. Маркировать можно не весь канал, а отдельные видео. Таким образом, доход от монетизации на роликах, которых не коснулись введенные правила, не изменится. Что касается видео, содержащих пресловутую отметку, ситуация сложнее.

Помимо всех вышеперечисленных ограничений, ключевое для креаторов изменение, которое произошло в детском сегменте, — это, разумеется, прекращение сбора персональных данных в контенте, предназначенном для детей. Соответственно, таргетированной рекламы на таких видео больше не будет. И дохода от нее, к сожалению, тоже. Но если закрывается одна дверь, значит, где-то открывается другая. В нашем случае это возможности маркетинга влияния.

По данным международного агентства Linqua, которое ссылается на исследование Nielsen Customer Trust Index, 92% потребителей доверяют инфлюенсерам больше, чем традиционной рекламе. 90% рекламодателей, в свою очередь, считают результаты сотрудничества с блогерами и креаторами удачными, еще 60% однозначно собираются увеличить расходы на инфлюенсер-маркетинг в ближайший год.

Это ключевой ответ на вопрос растерянных креаторов "Что делать?": пересмотреть подходы к созданию контента и направить все усилия на сотрудничество с брендами. Либо же диверсифицировать риски и расширять целевую аудиторию, выходить за рамки детского контента, создавать видео на темы, которые будут интересны зрителям постарше. Пробовать, экспериментировать и ни в коем случае не бросать начатое.