Google Chrome будет блокировать закачку незащищенных файлов

Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о "небезопасных" загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.
"Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей.
Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей", -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге.
В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта.
По словам Google, это всплывающее окно будет выглядеть как на рисунке ниже.
Предупреждение о незащищенном файле /thenextweb.com
"В будущем мы ожидаем дальнейшее ограничение небезопасных загрузок в Chrome", - пишет Дебласио.
Оба предупреждения появятся и в версиях Chrome для iOS и Android. Можно ожидать, что все загрузки смешанного контента будут блокироваться в Chrome 86, который, по оценкам Google, будет запущен в октябре.