Google Chrome будет блокировать закачку незащищенных файлов

Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о "небезопасных" загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.

"Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей.

Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей", -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге.

В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта.

По словам Google, это всплывающее окно будет выглядеть как на рисунке ниже.





Предупреждение о незащищенном файле /thenextweb.com

"В будущем мы ожидаем дальнейшее ограничение небезопасных загрузок в Chrome", - пишет Дебласио.

Оба предупреждения появятся и в версиях Chrome для iOS и Android. Можно ожидать, что все загрузки смешанного контента будут блокироваться в Chrome 86, который, по оценкам Google, будет запущен в октябре.

