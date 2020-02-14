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IT-Индустрия
Интернет
11 февраля 20, 11:07
Google Chrome будет блокировать закачку незащищенных файлов
Google Chrome
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Сначала браузер будет предупреждать о небезопасном файле, а потом вообще ограничит их закачку.

Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о "небезопасных" загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.

"Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. 

Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей", -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге. 

В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта. 

По словам Google, это всплывающее окно будет выглядеть как на рисунке ниже.

Предупреждение о незащищенном файле

Предупреждение о незащищенном файле /thenextweb.com 

 "В будущем мы ожидаем дальнейшее ограничение небезопасных загрузок в Chrome", - пишет Дебласио. 

Оба предупреждения появятся и в версиях Chrome для iOS и Android. Можно ожидать, что все загрузки смешанного контента будут блокироваться в Chrome 86, который, по оценкам Google, будет запущен в октябре. 
bigmir.net
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