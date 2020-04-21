Бесплатный интернет для медиков и учителей от Домонет

Домонет — интернет-провайдер, который предоставляет тарифы со скоростями от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с. Первый в Украине представитель индустрии, который сделал персональный кабинет еще более удобным. Они просто перенесли его в мессенджер. Благодаря этому, услуги можно оплачивать онлайн. Не выходя из дома, вы можете работать и общаться с другими людьми, потому как Домонет предоставляет максимальный функционал и возможности для того, чтобы вы оставались дома, что особенно актуально в период карантина в Украине.

Карантин в Украине: как быть

COVID-19 распространяется по стране в невиданных масштабах, поглощая область за областью со скоростью молнии. Положение карантина усугубляется приближением пасхальных праздников — периоду пророчат пик болезни. Это тот период, который нужно пересидеть дома. Если этого не сделать, карантин продолжиться. Двадцать четвертое апреля — не предел. Уже известны условия, при которых карантинные меры могут быть смягчены после этой даты. Мы сможем выйти на улицу, если будет спад волны заражения по всей территории Украины.

Специальное предложение для медработников и учителей

Вирус — это второй фронт, который поражает своей быстротой развития событий и летальностью.

На передовой медицинские работники. Мы не можем защитить их, но можем постараться помочь им защитить нас и не пострадать самим. Интернет-провайдер Домонет заботится о медработниках. Абонплата для них отменяется. В компании заявляют, что также, провайдер решил поддержать учителей, которые несмотря на карантин, продолжаю обучать наших детей.

Воспользоваться предложением можно до конца карантина. А действовать специальные условия будут до конца 2020 года. Это вклад провайдера в совместную борьбу за нашу жизнь.

Действующим клиентам Домонет

Чтобы получить возможность бесплатно пользоваться услугами провайдера, нужно подтвердить свою принадлежность к одной из профессий. Сделать это можно с помощью сканированной копии документа, которую возможно отправить провайдеру, не выходя из дома. Это может быть справка с места работы или же копия трудовой книжки.

Новым клиентам Домонет

Специальное предложение доступно и новым пользователям услуг провайдера. Получить эту возможность просто. Нужно проверить покрытие, выбрать тариф и оставить заявку на подключение. Затем вы должны подтвердить факт работы медиком или учителем, отправив определенные документы электронным способом или же отдать их мастеру.

Где можно подключить бесплатный интернет?

Домонет имеет большое покрытие в Киеве и области, а также подключиться к сети провайдера можно в Харькове и Одессе. Подключить интернет в квартиру или подключить интернет для дома в частном секторе — не важно. Домонет — хорошее решение на любой локации.

Социальный тариф “Забота”

Домонет уже давно занимается социальными инициативами. Еще с 2017 года интернет-провайдер начал предоставлять социальный пакет участникам защитных операций и людям пенсионного возраста. Они платят всего 50 гривен в месяц за услугу доступа к сети.

Мало кто на данном этапе думает о чем-то, кроме того, как выйти из этого кризиса с наименьшими потерями. И только по-настоящему социально ответственный бизнес берет на себя обязательства помощи людям и государству в целом. Именно так думает и поступает Домонет.

Поддержите медиков и учителей вместе с провайдером — помогите распространить новость среди тех, кому это поможет выполнять свою работу спокойно, без лишних мыслей об оплате счетов.



