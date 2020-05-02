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IT-Индустрия
Интернет
2 мая 20, 18:00
Интернет-мошенники "развели" тысячу украинцев на 3,5 млн грн
Интернет-мошенники
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Мошенническая сеть действовала практически по всей Украине

Сотрудники Киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые обманули около тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около тысячи человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн.

Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети Интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

Ранее сообщалось, что в январе в Закарпатской области сотрудники полиции задержали мошенника, который под предлогом осуществления сделок по покупке и продаже биткойна выманил у знакомых почти 9 млн грн.

В марте сотрудники Киевской местной прокуратуры № 1, Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую сделку.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему выманивания денег путем сообщения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей через финансовую пирамиду Forex Trend.

Напомним, в конце 2016 года Служба безопасности Украины вскрыла схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.
Delo
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