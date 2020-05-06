"Фейсбук" удалил российскую сеть, распространявшую фейки

"Фейсбук" отчитался об итогах фильтрования аккаунтов, групп и сообщений за апрель 2020 года. В отчете сказано, что была удалена сеть, распространявшая фейки. Ниточки вели к людям в России и Донбассе. Всего забанили 46 страниц, 91 учетную запись, две группы и учетную запись "Инстаграм".

По данным "Фейсбука", эта сеть размещала на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском и фарси по всему миру недостоверную информацию.

- Наше расследование показало связь ее деятельности с физическими лицами в России, в Донбасском регионе Украины и с двумя медиа-организациями в Крыму - NewsFront и SouthFront. Мы посчитали эту сеть в рамках нашего внутреннего расследования подозреваемой в скоординированной недостоверной активности в регионе, - сказано в публикации.

В целом за апрель "Фейсбук" прекратил работу 732 учетных записей, 162 аккаунтов в "Инстагарм", 793 страниц и 200 групп.