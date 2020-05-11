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IT-Индустрия
Интернет
10 мая 20, 18:51
У каждого восьмого украинца один пароль на все аккаунты
хакер
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Наименее популярными способами защиты данных оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных украинцев использовали минимум по одному разу.
54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, у каждого восьмого – один пароль для входа во все аккаунты, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%, сообщается в исследовании Fabrizio Ward для Visa.
 
Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования. 
 
Почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. При этом 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще. 
 
Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу. 
  
Korrespondent
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