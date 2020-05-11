У каждого восьмого украинца один пароль на все аккаунты

54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, у каждого восьмого – один пароль для входа во все аккаунты, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%, сообщается в исследовании Fabrizio Ward для Visa.

Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования.

Почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. При этом 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще.

Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу.