Twitter впервые в истории пометил пост Трампа как фейк

Twitter впервые в истории пометил пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Речь идет о посте Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

"Без вариантов (ноль!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества", - заявил Трамп в посте, уточнив, что почтовые ящики, по его мнению, будут взламываться, а бюллетени подделываться.

Под этим сообщением появился восклицательный знак с предложением перейти по ссылке и "узнать факты". На открывающейся странице говорится, что утверждение Трампа необоснованно. Также там предлагается подборка сообщений на эту тему от The Washington Post, CNN, The Hill и т.д.

Позже Трамп заявил, что Twitter "вмешивается в выборы" и "ущемляет свободу слова".