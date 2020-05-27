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IT-Индустрия
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27 мая 20, 10:40
Twitter впервые в истории пометил пост Трампа как фейк
Трамп
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Социальная сеть впервые пометила пост президента США Дональда Трампа как фейк.
Тот критиковал идею проведения выборов по почте

Twitter впервые в истории пометил пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Речь идет о посте Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

"Без вариантов (ноль!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества", - заявил Трамп в посте, уточнив, что почтовые ящики, по его мнению, будут взламываться, а бюллетени подделываться. 

Под этим сообщением появился восклицательный знак с предложением перейти по ссылке и "узнать факты". На открывающейся странице говорится, что утверждение Трампа необоснованно. Также там предлагается подборка сообщений на эту тему от The Washington Post, CNN, The Hill и т.д.

Позже Трамп заявил, что Twitter "вмешивается в выборы" и "ущемляет свободу слова". 

26 апреля Трамп обвинил прессу во враждебности и заявил, что может отказаться от ежедневных брифингов.
liga.net
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