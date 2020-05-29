Трамп ввел цензуру в социальных сетях

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым фактически ввел цензуру в социальных сетях. Документ позволяет снять с них защиту от претензий по редактированию постов.

Глава Белого дома заявил: «В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия».

Он добавил: «Решения социальных сетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а они выступают как издатели».

Также Дональд Трамп сказал: «В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других».