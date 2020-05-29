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IT-Индустрия
Интернет
29 мая 20, 08:56
Трамп ввел цензуру в социальных сетях
Трамп
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Президент США Дональд Трамп фактически ввел цензуру в социальных сетях. Глава Белого дома подписал резонансный указ.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым фактически ввел цензуру в социальных сетях. Документ позволяет снять с них защиту от претензий по редактированию постов.

Глава Белого дома заявил: «В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия».

Он добавил: «Решения социальных сетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а они выступают как издатели».

Также Дональд Трамп сказал: «В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других».
Fraza.ua
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