В сентябре Facebook полностью перейдёт на новый интерфейс

Если же интерфейс им не понравится, то доступна возможность вернуться к использованию привычного старого интерфейса. Но теперь соцсеть начала уведомлять пользователей, что с сентября возможность вернуться к старому интерфейсу больше не будет доступна.



В сообщении говорится, что «мы улучшили новый Facebook.com и очень рады, что все смогут испытать новый внешний вид». При этом компания призывает пользователей делиться идеями по дальнейшему улучшению интерфейса.

Также перечисляются ключевые особенности нового дизайна Facebook. Среди них упоминаются менее загромождённый внешний вид, увеличенный текст, переключаемый тёмный режим и более быстрая загрузка.

Новый интерфейс Facebook был впервые анонсирован на конференции F8 2019, которая проходила в апреле и мае того же года. Пользователи получили доступ к новому интерфейсу в марте этого года.

Новый интерфейс больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook с простой панелью навигации, которая обеспечивает быстрый доступ к различным разделам сайта, включая Watch и Marketplace. Логотип Facebook также был полностью переработан по сравнению с логотипом классического интерфейса Facebook. Однако некоторые расширения, такие как Social Fixer, ещё не работают в новом интерфейсе.

Источник: neowin