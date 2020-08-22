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IT-Индустрия
Интернет
22 августа 20, 08:47
В Беларуси ограничили доступ к 70 сайтам
интернет
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В Беларуси ограничили доступ к ряду сайтов "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь".

Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. Полный список опубликовало издание TUT.by.

"Сегодня мы писали, что в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам "Голос" и Zubr.in. Однако список ресурсов, попавших в черный список 21 августа, оказался длиннее. Рассказываем, какие страницы попали в список ресурсов ограниченного доступа "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь", - сообщило издание.

Сообщается, что при входе на перечисленные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с "законом о СМИ" республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Также издание подчеркнуло, что ранее уже наблюдались проблемы с доступом к некоторым из этих сайтов.

Ранее сообщалось, что в отношении 46 граждан Беларуси возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников милиции.
Korrespondent
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