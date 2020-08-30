Аккаунт Epic Games исчез из App Store

Аккаунт разработчика игр Epic Games убрали из магазина App Store. Однако профиль, связанный с движком Unreal Engine, продолжает работать. Видимо, это связано с судебным запретом.

Таким образом, у Epic Games теперь нет возможности отправлять в App Store приложения и обновления. Игры, загруженные ранее, продолжат работать, но внутриигровые покупки больше не будут доступны для игроков Fortnite.

"Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic придерживаться принципов платформы во время рассмотрения дела, соблюдая правила, которым компания следовала в течение последнего десятилетия. Epic отказалась. Вместо этого они неоднократно загружали обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и втягивает пользователей в борьбу Epic. Мы надеемся, что сможем работать вместе в будущем, но к сожалению, сегодня это невозможно", — говорится в заявлении Apple.

Стоит отметить, что тут же после удаления учетной записи Apple запустила активную рекламу игры PUBG Mobile, являющейся одним из главных конкурентов Fortnite.

Напомним, пару недель назад "Эпики" внедрили альтернативный способ оплаты в Fortnite, позволяющий нести деньги прямиком Epic Games. Таким образом Apple и Google не получали отчислений в 30% за транзакции, что огорчило компании. В итоге владельцы Google Play и App Store удалили Fortnite из магазинов, а Epic Games подала в суд на платформодержателей.

После этого Apple пригрозила удалить аккаунт разработчика Epic Games и отрезать компанию от Apple Developer Program.