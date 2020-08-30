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IT-Индустрия
Интернет
29 августа 20, 20:54
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook,Instagram
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Сервер располагался в США, на площадке Alibaba и принадлежит китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology

В интернете обнаружили открытый сервер Elasticsearch, который содержит данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram.

Как сообщает securitylab.ru, база данных содержит данные 66 млн 117 тысяч 839 пользователей LinkedIn (имя, ссылка на профиль, электронная почта, страна проживания, место работы, должность и другое), 11 млн 651 тысяч 162 пользователей Instagram (имя, ссылка на профиль, электронная почта, номер телефона, страна проживания, данные по подписчикам и прочее) и 81 млн 551 тысяч 567 пользователей Facebook (имя, ссылка на профиль, электронная почта, номер телефона, страна проживания, данные по подписчикам и другие данные)

По информации издания, сервер располагался в США, на площадке Alibaba и принадлежит китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology, которая предоставляет лиды из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках.

Ранее в Сети была обнаружена база данных, содержащая более 200 млн записей пользователей сервисов микроблогов Twitter и Weibo.

Напомним, в 2018 году вокруг Facebook возник скандал из-за утечки данных. Тогда стало известно, что компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к 87 млн ​​пользователей Facebook.

Основатель соцсети Марк Цукерберг потерял более $5 млрд из-за утечки данных миллионов пользователей Facebook.

Журналисты установили, что Cambridge Analytica занималась сбором данных о Донбассе по заказу властей.

Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Вскоре Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.
Delo
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