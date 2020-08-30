Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.65
USD
27.48
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
30 августа 20, 10:49
Популярная модель Xiaomi смогла пережить падение с 8 этажа
Xiaomi Mi Mix
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Xiaomi Redmi Note 8 выжил и продолжил работать после падения с огромной высоты в бассейн.

Владелец одной из самых популярной бюджетной модели Xiaomi - Redmi Note 8 рассказал об интересном случае, приключившемся с его гаджетом.

Пользователь рассказал, что нечаянно уронил с 8-этажного здания. Кроме того, гаджет влетел прямиком в бассейн.

Мужчина уже настроился попрощаться со своим смартфоном, однако после всего случившегося неожиданно для всех Redmi Note 8 продолжал работать.

Конечно, вид у гаджета оставляет желать лучшего: экран весь покрыт трещинами, задняя панель заклеена скотчем, корпус выгнулся, в камеру попала вода. Но при этом он продолжает работать: сенсорный дисплей отвечает на касания, аккумулятор заряжается.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Запасы Samsung Galaxy S8 закончились
iPhone 7 Plus стал самым мощным смартфоном в мире
Android OS: новый вирус появляется каждые 10 секунд
Xiaomi превращает собственных пользователей в зомби
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook,Instagram
Лента новостей