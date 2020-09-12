День программиста 2020: поздравления, прикольные открытки

Украинские программисты в 2020 году отмечают свой профессиональный праздник 13 сентября. Это 256-й день года.
Число 256 выбрано совсем не случайно. Оно, можно сказать, священно в языке программирования. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. Причем 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.
В свой праздник главные виновники торжества получают поздравления и подарки от коллег и близких людей.
Мы подготовили самые лучшие поздравления с Днем программиста 2020 и прикольные открытки.
Поздравления с Днем программиста 2020 в стихах
Знает все ключи и коды,
И пароли знает он.
Куда хошь откроет входы...
Он, случайно, не шпион?
Честен и кристально чист!
Поздравляем, программист!
***
Знаем, нет для вас преград,
Вы в программах – асы!
Приложения подряд
Выдаете в массы.
Разработчики идей,
Чтоб жилось нам сладко.
Вам спасибо от людей,
С праздником, ребятки!
***
Мы учили бейсик и паскаль –
Не смогли освоить мало-мальски.
Вы ж от нас ушли в такую даль,
Словно говорите по-китайски.
Буквы, цифры в строчки и столбцы
Будто бы в одной единой куче.
А для вас понятно. Молодцы!
Нету программистов наших круче!
Вы недосягаемы для нас,
Гении вы истинные, братцы!
Ну а нам, дай Бог хотя б сейчас
С Вордом и Экселем разобраться.
В этот день желаем от души
Вам узнать от счастья все пароли.
Вы, ребята, правда, хороши.
Программисты, вы для нас герои!
***
Напиши себе программу,
Да такую, чтоб сбылась.
Чтобы вот сегодня прямо
Вдруг зарплата поднялась.
Напиши себе программу,
Да такую, чтоб она
Бед не знала ни полграмма,
Счастье б выдала сполна!
Ну а мы тебе напишем
Сотни благодарных фраз.
Ты даешь нам, то, что ищем.
А тебе – любовь от нас.
Поздравления с Днем программиста 2020 в прозе
Желаем тебе в твой профессиональный праздник мегабайты хорошего настроения, гигабайты везения и терабайты успеха! С Днем программиста!
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Мы знаем, что ты пишешь коды. И мы тоже решили тебя закодировать: на все самое лучшее, что есть в этом мире. И пусть он всегда работает! С праздником!
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Ты программируешь для нас комфортную жизнь, а мы даем тебе установку на удачу, счастье и любовь. С Днем программиста!
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Вы, программисты, используете множество разных специфических языков. А мы скажем по-простому, по-нашему: будь здоров и полон сил! С праздником!