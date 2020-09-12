День программиста 2020: поздравления, прикольные открытки

Украинские программисты в 2020 году отмечают свой профессиональный праздник 13 сентября. Это 256-й день года.

Число 256 выбрано совсем не случайно. Оно, можно сказать, священно в языке программирования. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. Причем 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.

В свой праздник главные виновники торжества получают поздравления и подарки от коллег и близких людей.

Мы подготовили самые лучшие поздравления с Днем программиста 2020 и прикольные открытки.

Поздравления с Днем программиста 2020 в стихах

Знает все ключи и коды,

И пароли знает он.

Куда хошь откроет входы...

Он, случайно, не шпион?

Честен и кристально чист!

Поздравляем, программист!

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***

Знаем, нет для вас преград,

Вы в программах – асы!

Приложения подряд

Выдаете в массы.

Разработчики идей,

Чтоб жилось нам сладко.

Вам спасибо от людей,

С праздником, ребятки!

***

Мы учили бейсик и паскаль –

Не смогли освоить мало-мальски.

Вы ж от нас ушли в такую даль,

Словно говорите по-китайски.

Буквы, цифры в строчки и столбцы

Будто бы в одной единой куче.

А для вас понятно. Молодцы!

Нету программистов наших круче!

Вы недосягаемы для нас,

Гении вы истинные, братцы!

Ну а нам, дай Бог хотя б сейчас

С Вордом и Экселем разобраться.

В этот день желаем от души

Вам узнать от счастья все пароли.

Вы, ребята, правда, хороши.

Программисты, вы для нас герои!

***

Напиши себе программу,

Да такую, чтоб сбылась.

Чтобы вот сегодня прямо

Вдруг зарплата поднялась.

Напиши себе программу,

Да такую, чтоб она

Бед не знала ни полграмма,

Счастье б выдала сполна!

Ну а мы тебе напишем

Сотни благодарных фраз.

Ты даешь нам, то, что ищем.

А тебе – любовь от нас.

Поздравления с Днем программиста 2020 в прозе

Желаем тебе в твой профессиональный праздник мегабайты хорошего настроения, гигабайты везения и терабайты успеха! С Днем программиста!

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Мы знаем, что ты пишешь коды. И мы тоже решили тебя закодировать: на все самое лучшее, что есть в этом мире. И пусть он всегда работает! С праздником!

Twitter

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Ты программируешь для нас комфортную жизнь, а мы даем тебе установку на удачу, счастье и любовь. С Днем программиста!

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Вы, программисты, используете множество разных специфических языков. А мы скажем по-простому, по-нашему: будь здоров и полон сил! С праздником!