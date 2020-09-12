Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.09
USD
27.92
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
11 сентября 20, 21:20
День программиста 2020: поздравления, прикольные открытки
День программиста
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине День программиста – неофициальный праздник. Отмечают его, отсчитав от начала года ровно 256 дней.
В Украине День программиста – неофициальный праздник. Отмечают его, отсчитав от начала года ровно 256 дней. Как правило, в этом случае выпадает 13 сентября.

Украинские программисты в 2020 году отмечают свой профессиональный праздник 13 сентября. Это 256-й день года.

Число 256 выбрано совсем не случайно. Оно, можно сказать, священно в языке программирования. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. Причем 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.

В свой праздник главные виновники торжества получают поздравления и подарки от коллег и близких людей.

Мы подготовили самые лучшие поздравления с Днем программиста 2020 и прикольные открытки.

Поздравления с Днем программиста 2020 в стихах

Знает все ключи и коды,
И пароли знает он.
Куда хошь откроет входы...
Он, случайно, не шпион?
Честен и кристально чист!
Поздравляем, программист!

 YouTube

***
Знаем, нет для вас преград,
Вы в программах – асы!
Приложения подряд
Выдаете в массы.

Разработчики идей,
Чтоб жилось нам сладко.
Вам спасибо от людей,
С праздником, ребятки!

igis.ru

***
Мы учили бейсик и паскаль –
Не смогли освоить мало-мальски.
Вы ж от нас ушли в такую даль,
Словно говорите по-китайски.

Буквы, цифры в строчки и столбцы
Будто бы в одной единой куче.
А для вас понятно. Молодцы!
Нету программистов наших круче!

Вы недосягаемы для нас,
Гении вы истинные, братцы!
Ну а нам, дай Бог хотя б сейчас
С Вордом и Экселем разобраться.

В этот день желаем от души
Вам узнать от счастья все пароли.
Вы, ребята, правда, хороши.
Программисты, вы для нас герои!

humoraf.ru 

***
Напиши себе программу,
Да такую, чтоб сбылась.
Чтобы вот сегодня прямо
Вдруг зарплата поднялась.

Напиши себе программу,
Да такую, чтоб она
Бед не знала ни полграмма,
Счастье б выдала сполна!

Ну а мы тебе напишем
Сотни благодарных фраз.
Ты даешь нам, то, что ищем.
А тебе – любовь от нас.

pikabu.ru 

Поздравления с Днем программиста 2020 в прозе

Желаем тебе в твой профессиональный праздник мегабайты хорошего настроения, гигабайты везения и терабайты успеха! С Днем программиста!
***
Мы знаем, что ты пишешь коды. И мы тоже решили тебя закодировать: на все самое лучшее, что есть в этом мире. И пусть он всегда работает! С праздником!

Twitter 

***
Ты программируешь для нас комфортную жизнь, а мы даем тебе установку на удачу, счастье и любовь. С Днем программиста!
***
Вы, программисты, используете множество разных специфических языков. А мы скажем по-простому, по-нашему: будь здоров и полон сил! С праздником!

pikabu.ru 
Korrespondent
Ещё по теме:
Google теперь может оцифровывать рукописный текст
Смартфон Samsung Galaxy A41 добрался до Украины
Стартовали продажи нового ридера уровня PocketBook 606
Украина расширила возможности для иммиграции IТ-специалистов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Covid-19 должен ускорить процесс диджитализации Украины
Лента новостей