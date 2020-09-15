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15 сентября 20, 13:34
Что стоит за обходом блокировки Вконтакте?
Вконтакте
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Российские соцсети активизировались накануне местных выборов в Украине. Их цель - распространение дезинформации и сбор данных.
Российские соцсети активизировались накануне местных выборов в Украине. Их цель - распространение дезинформации и сбор данных.

Обход блокировки российской соцсетью Вконтакте имеет целью сбор данных и распространение дезинформации и может угрожать национальной безопасности Украины накануне местных выборов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк, передает во вторник, 15 сентября, пресс-служба ведомства.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - отметил Демедюк

Он уточнил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователям доступа к соцсети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных и распространение дезинформации.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - подчеркнул Демедюк.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения ВКонтакте на территории Украины.

Напомним, 13 сентября ВКонтакте заявила, что обошла блокировку в Украине и для украинских пользователей мобильного приложения отныне нет препятствий.

В Кабмине отреагировали на информацию и дали поручение разобраться с ситуацией.

 

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