Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram

Пользователь Instagram из США Британи Кондити подала иск в суд против Facebook – она считает, что компания сознательно использует камеру смартфона, когда люди пользовались приложением, чтобы собирать "выгодную и ценную информацию" о пользователях. Об этом сообщает Голос Америки.

Кондити считает, что "Facebook способен увеличить прибыль от рекламы, нацелившись на потребности клиентов более, чем когда-либо, получая чрезвычайно приватные и интимные персональные данные о своих пользователях".

"Facebook может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей", - заявляет девушка. Facebook пока никак не отреагировала на обвинения.

Еще один иск против FB подали из-за использования технологии распознавания лиц, чтобы незаконно собирать биометрические данные. Компания предложила истцу $650 млн мировых.