Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram

Пользователь Instagram из США Британи Кондити подала иск в суд против Facebook – она считает, что компания сознательно использует камеру смартфона, когда люди пользовались приложением, чтобы собирать "выгодную и ценную информацию" о пользователях. Об этом сообщает Голос Америки.
Кондити считает, что "Facebook способен увеличить прибыль от рекламы, нацелившись на потребности клиентов более, чем когда-либо, получая чрезвычайно приватные и интимные персональные данные о своих пользователях".
"Facebook может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей", - заявляет девушка. Facebook пока никак не отреагировала на обвинения.Ранее Facebook уже обвиняли в шпионаже за пользователями через камеру телефонов. Тогда компания отрицала все обвинения, перекладывая вину на неисправность в системе телефонов.