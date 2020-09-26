Вконтакте заработал? Что ждет соцсеть в Украине

Российские соцсети в Украине запретили еще в мае 2017 года при президентстве Петра Порошенко. Через три года уже президент Владимир Зеелнский продолжил действие запрета. Однако, недавно выяснилось, что Вконтакте удалось обойти блокировку и соцсеть доступна на территории Украины в мобильном приложении.

Корреспондент.net разбирался в ситуации вокруг соцсети.

Операция обход

О том, что Вконтакте научился обходить украинскую блокировку сообщила сама соцсеть.

“Мы добавили прокси в само приложение, чтобы вы могли пользоваться им без ограничений. Обновите приложение VK — общайтесь свободно и без границ”, — говорится в письме соцсети украинским пользователям, которые продолжали ей пользоваться.

Даже в верифицированной группе VK Украина, которая не обновлялась с апреля 2018 года, сегодня, 12 сентября, появилось новое сообщение — о появлении ленты Украина.

Обойти блокировку в Украине ВК смог именно в мобильном телефоне. На персональном компьютере для входа в соцсеть, как и раньше, нужен VPN.

ВКонтакте сделал фактически так же, как в России блокировки обходил мессенджер Telegram — через прокси-сервер. Это сервер-посредник, с использованием которого запрос идет не напрямую.

Когда запрос идет напрямую на домен (то есть сайт, который вы хотите открыть), что вам нужен, а он заблокирован — зайти у вас не получится. Но если есть сервер-посредник, то запрос сначала идет куда-то в другое место, которое не заблокировано в Украине, и предоставляет уже всю информацию с домена, что вам нужен.

Государство, которое хочет продолжать блокировать что-то, теоретически может противостоять таким обходам, однако это довольно сложно и требует мощной инфраструктуры, например, как в Китае. Государственные структуры должны через всех интернет-провайдеров блокировать эти прокси-серверы, но они могут изменяться, то есть это будет такая себе игра в кошки-мышки.

Обещают ответ

Но украинские правоохранители обещают ответить на действия соцсети.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей соцсети возьмут на учет и будут проверять на предмет распространения российского контента.

“Я бы хотел обратить внимание на пользователей запрещенного ресурса. Это так же должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего они это делают. Все эти пользователи будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то у них будут определенные хлопоты с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами”, — заявил он на пресс-конференции.

Данилов добавил, что вопрос блокировки ВКонтакте будет решен в ближайшее время с помощью международных партнеров.

“В Украине есть институты, которые за это непосредственно отвечают. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим”, — подчеркнул секретарь СНБО.

Давняя история

Российские интернет-сервисы Яндекс, Mail.ru Group, ВКонтакте и Одноклассники запрещены в Украине с 2017 года. Поводом для этого стало использование этих компаний и соцсетей спецслужбами РФ для информационной войны.

В 2020 году Украина продлила Украина продлила запрет российских социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, ресурсов сервисов Mail.ru на три года. При этом санкции против компании Яндекс и ее сервисов, Лаборатории Касперского и Доктор Веб продлили на один год.