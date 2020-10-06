К своему 10-летию Instagram подготовила различные иконки

В четь этого юбилея компания добавила в приложение несколько новых функций и возможностей.

Так, Instagram позволяет пользователям выбрать один из нескольких вариантов отображения иконки приложения. Помимо обычного градиентного перехода от фиолетового к оранжевому также доступны версии с другими цветовыми градиентами (включая радужный переход), иконки с изображением камер (в том числе оригинальная иконка с дизайном камеры в стиле Polaroid) и монохромные варианты.

Также социальная сеть начала более активно бороться с издевательствами на платформе. Некоторое время назад компания ввела предупреждения для пользователей, которые пытаются публиковать оскорбительный контент, и, по данным Instagram, эти предупреждения помогли снизить количество негативных взаимодействий на платформе. Теперь компания будет предупреждать пользователей в тех случаях, если они неоднократно пытаются публиковать контент, который считается оскорбительным. Предупреждение уведомит пользователя, что его опубликованный комментарий может быть автоматически скрыт. Если же комментарий нарушает Принципы сообщества, учётная запись пользователя может быть полностью удалена. Теперь потенциально оскорбительные комментарии будут по умолчанию скрыты. Если же кому-то будет интересно ознакомиться с их содержимым, будет доступна возможность просмотреть их.





Кроме того, Instagram добавила новую функцию под названием Stories Map. Она позволяет пользователям просматривать их собственные старые истории поверх карты. Карта демонстрирует истории за последние 3 года и демонстрирует, где они были в это время раньше.



