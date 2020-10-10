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IT-Индустрия
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10 октября 20, 09:02
Twitter вводит ограничения из-за выборов в США
Twitter
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Некоторые сообщения будут удаляться администрацией соцсети, а другие нельзя будет комментировать и лайкать.

Компания Twitter перед грядущими президентскими выборами в США ужесточила политику в отношении дезинформации. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, пользователям социальной сети, в том числе тем, кто имеет к выборам прямое отношение, запретят провозглашать победу того или иного кандидата до тех пор, пока об этом не сообщат официальные источники или авторитетные СМИ. Twitter начнет отмечать специальной пометкой сообщения, в которых опубликована неподтвержденная информация.

Те твиты, которые будут содержать попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, будут удалять. Речь идет, в том числе и о постах с применением насилия. Решать, пытался пользователь вмешаться в исход выборов, или нет, будет служба безопасности социальной сети.

Кроме того, на время выборов пользователям выключат возможность делать ретвиты постов политиков и пользователей, которые не собрали 100 тысяч подписчиков. Такие посты нельзя будет ни лайкать, ни комментировать.

Ранее сообщалось, что Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила соцсети.

Отметим, соцсеть Twitter нередко блокирует посты Трампа, которые он публикует. К примеру, администрация соцсети заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Сам Дональд Трамп написал в адрес Twitter гневный пост и отметил, что соцсеть "раскручивает" его негативный образ.
Korrespondent
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