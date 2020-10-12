IT-Индустрия Интернет
11 октября 20, 20:48
В YouТube может появиться функция интернет-магазина
Корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.
Скоро каждый товар, который пользователи видят в видеороликах на YouTube, можно будет купить онлайн прямо на самом видео-сервисе.
По информации агенства, YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах.
"После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google", - говориться в материале.