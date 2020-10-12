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IT-Индустрия
Интернет
11 октября 20, 20:48
В YouТube может появиться функция интернет-магазина
YouТube
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YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах.
YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах.

Корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.
 
Скоро каждый товар, который пользователи видят в видеороликах на YouTube, можно будет купить онлайн прямо на самом видео-сервисе.
 
По информации агенства, YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах. 
 
"После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google", - говориться в материале.
Korrespondent
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