Топ-10 самых популярных детских YouTube-каналов. Видео

Детские видеоканалы на YouTube сейчас набирают обороты и за популярностью обгоняют даже самых раскрученных взрослых блогеров. Причем темы самые простые: обзоры игрушек, розыгрыши, игры, стандартные детские развлечения. Однако миллионы юных пользователей с удовольствием и надолго "залипают" на этих видео.

10. MelliArt

Количество подписчиков: 5,75 млн

Один из первых детских YouTube-каналов в Украине, основан восемь лет назад. Блог ведут брат и сестра Артур и Мелиса.

"Вы на самом лучшем детском канале MelliArt! Давайте весело проводить время вместе с нами и нашими забавными историями для детей!" - описывают свой канал юные блогеры.

В своем блоге Артур и Мелиса проводят различные челленджи, разыгрывают сценки, играют в игры и дарят друг другу подарки или показывают, чем занимаются на протяжении дня. В роликах периодически появляется их отец. Канал очень успешный - ролики набирают от 100 тысяч до 1,5 миллиона просмотров. Поэтому ребята (или, скорее всего, их родители) создали еще несколько YouTube-каналов, один из которых рассчитан на иностранную аудиторию.

9. Little Miss Sofia

Количество подписчиков: 6,66 млн

Блог о 4-летней Софии, которая любит киндер-сюрпризы и поны.

"На моем канале вы сможете увидеть много познавательных и интересных видео, - написано на странице Софии. - Моя мама – художник, поэтому у нас будут видео, посвященные творчеству (лепке, рисованию и т.д) , а также увидите новинки игрушек и киндер-сюрпризов".

8. KikiDo

Количество подписчиков: 7,35 млн

Еще один канал, главными героями которого являются брат и сестра Камиль и Амина. Блог ведет их папа. В роликах вместе с детьми он выполняет задания челленджей, демонстрирует фокусы, выбирает подарки и тестирует игрушки. Канал успешно развивается уже пять лет.

7. Super Senya

Количество подписчиков: 9,7 млн

Главный герой – 6-летний Сеня, который любит машинки для детей, их распаковку и сборку.

6. Kids Roma Show, Kids Diana Show

Количество подписчиков: 11,7 млн, 65 млн

Два YouTube-канала детей из Украины - Ромы и Дианы, которые в настоящее время живут в США. В роликах сейчас говорят исключительно на английском языке. Дети в своих видео тестируют игрушки, развлекаются с родителями, поют, танцуют и делятся впечатлениями от путешествий. Блог Дианы даже вошел в топ-50 каналов YouTube, а один из ее роликов набрал почти миллиард просмотров.

5. Супер Полина

Количество подписчиков: 13 млн

Главной героине YouTube-канала Полине 8 лет. Блог ведет мама девочки. Видео носят развлекательный характер.

"Мне интересно распаковывать разные коробочки, чтобы узнать, что там внутри. На моем канале вы увидите много интересного видео о моей жизни и путешествиях", - пишет Полина о своем канале.

4. Познаватель

Количество подписчиков: 13,8 млн

Главный персонаж блога – желейный медведь по имени Валера. Канал посвящен различным экспериментам и мастер-классам. Основная целевая аудитория – школьники и дошкольники.

3.Miss Katy, Mister Max

Количество подписчиков: 18,9 млн, 19,4 млн

Это два разных блога, которые ведет отец Кати (7 лет) и Максима (9 лет). Поначалу он просто выкладывал небольшие ролики с участием детей. Но потом, когда видео начали набирать миллионные просмотры, превратил их в некое подобие семейного сериала. Темы простые: развлечения детей, веселые истории из их жизни, детские мастер-классы, обзор игрушек, празднование дней рождения и т.д. Четыре года назад Катю и Максима из Одессы назвали самыми богатыми русскоязычными видеоблогерами в мире. Самый популярный ролик на странице Mister Max набрал 400 миллионов просмотров.

2. Vlad and Niki

Количество подписчиков: 54,5 млн

YouTube-канал с участием двух братьев – 7-летнего Владислава и 6-летнего Никиты. Свой блог запустили два года назад. В своих видео ребята играют, путешествуют, разыгрывают друг друга. В роликах иногда принимает участие их мама. Семья живет в США, по слухам, на своем YouTube-канале зарабатывают от трех миллионов долларов.

1. Like Nastya

Количество подписчиков: 61,9 млн

Канал о жизни 6-летней девочки Анастасии Родзинской. На канале много роликов, как Настя развлекается со своим папой и как они подкалывают друга.

"Смотрите наши Детские влоги и онлайн- жизнь маленькой девочки, уже ставшей популярной на YouTube, - пишут родители Насти на ее канале. - Реальная жизнь нашей семьи и самые яркие моменты жизни - мы обязательно будем делиться этим с вами. И, конечно же, много развлечений для детей, новые игрушки и игры для детей. И самое главное - это путешествия. Мы постараемся показать вам самые интересные места, которые посетим сами".