Стало доступно цифровое свидетельство о рождении ребенка

Им можно пользоваться наравне с бумажным.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Утро с Украиной", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы запустили цифровое свидетельство о рождении в мобильном приложении "Дія". Это - возможность для обоих родителей больше не переживать за наличие бумажной копии документа. Ведь оно имеет такую ​​же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Для того, чтобы его получить, нужно просто обновить приложение "Дія", - прокомментировал Михаил Федоров.

Цифровое свидетельство о рождении используется для поездок по Украине, получения банковских, медицинских, образовательных услуг и др.

Для того, чтобы получить цифровое свидетельство о рождении, прежде всего нужно установить или обновить мобильное приложение "Дія". Далее выбрать "Добавить свидетельство о рождении ребенка" и ввести серию и номер документа. Так свидетельство о рождении появится в смартфонах родителей.

Кроме того, в мобильном приложении "Дія 2.0" доступна функция "Шеринг" - возможность делиться цифровыми копиями документов. Так родители ребенка смогут не носить с собой бумажной версии свидетельства о рождении. А при необходимости шерить цифровую копию документа.

Важно, что цифровое свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Если же вдруг цифровое свидетельство не приняли, необходимо сразу же обратиться в службу поддержки "Дія".

Юридических оснований отказать в использовании цифрового свидетельства о рождении ребенка в действии нет. Ведь 23 сентября Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 911, которым легализовал использование цифрового свидетельства наравне с бумажным. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.