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23 октября 20, 11:23
Google посвятил писателю Джанни Родари забавный дудл
Google
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В честь столетия знаменитого итальянского сказочника Google использовал для дудла иллюстрацию его популярной сказки.

23 октября исполняется сто лет со дня рождения знаменитого автора сказочной повести о мальчике луковке по имени  Чиполлино. К этой дате Google посвятил итальянскому писателю дудл, использовав иллюстрацию «Сказки о Чипполино» 1951 года.

Полное имя писателя Джованни Франческо Родари, он родился 23 октября 1920 года в на севере Италии. После окончания школы Джанни учился в духовной семинарии, работал учителем младших классов. Затем отучился дв года на филологическом факультете Католического университета в Милане, попал на фронт.

В 1948 году будущий устроился репортером в газету «L’Unita», где ему доверили вести детскую рубрику. Написание для нее стихов, сказок и рассказов настолько увлекло Родари, что он по предложению друзей переезжает в Рим и возглавляет детский журнал «Пионер». Первой книгой Джанни стал сборник «Книжка веселых стихов», а чуть позже выходит его знаменитое произведение «Приключения Чиполлино». В 1953-м году его переводит на русский язык Самуил Маршак. В 1961 году в союзе выходит мультик по мотивам сказки.
telegraf.com.ua
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