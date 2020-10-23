Google посвятил писателю Джанни Родари забавный дудл

23 октября исполняется сто лет со дня рождения знаменитого автора сказочной повести о мальчике луковке по имени Чиполлино. К этой дате Google посвятил итальянскому писателю дудл, использовав иллюстрацию «Сказки о Чипполино» 1951 года.

Полное имя писателя Джованни Франческо Родари, он родился 23 октября 1920 года в на севере Италии. После окончания школы Джанни учился в духовной семинарии, работал учителем младших классов. Затем отучился дв года на филологическом факультете Католического университета в Милане, попал на фронт.

В 1948 году будущий устроился репортером в газету «L’Unita», где ему доверили вести детскую рубрику. Написание для нее стихов, сказок и рассказов настолько увлекло Родари, что он по предложению друзей переезжает в Рим и возглавляет детский журнал «Пионер». Первой книгой Джанни стал сборник «Книжка веселых стихов», а чуть позже выходит его знаменитое произведение «Приключения Чиполлино». В 1953-м году его переводит на русский язык Самуил Маршак. В 1961 году в союзе выходит мультик по мотивам сказки.