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IT-Индустрия
Интернет
13 ноября 20, 22:38
Впервые в истории YouTube "лишился" важной традиции
YouTube
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В 2020 году видеохостинг YouTube отказался от традиционной компиляции лучших роликов года YouTube Rewind

В 2020 году видеохостинг YouTube отказался от традиционной компиляции лучших роликов года YouTube Rewind. Подборка самых популярных видео ежегодно выходила последние 9 лет.

2020-й стал особенным годом. И было бы неправильно делать вид, что это не так. Поэтому мы решили, что не будем выпускать Rewind в этом году.

В команде, поблагодарив пользователей, отметили важность их поддержки.

YouTube Rewind не всегда вызывал у юзеров хостинга положительный отклик. К примеру, в первые за всю историю компиляция 2018 года получила максимум дизлайков. Видео набрало 17 млн отрицательных оценок.

Ранее сообщалось, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы. Напомним, что YouTube обновил приложение для мобильных устройств и добавил ряд новых функций.
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