Лаборатория Касперского назвала угрозы 2021 года

Исследовательский центр "Лаборатории Касперского" спрогнозировал главные кибератаки, которые ждут мир в 2021 году. Эксперты команды Global Research and Analysis Team (GReAT) ожидают, что злоумышленники воспользуются пандемией и удаленной работой, распространением 5G и не откажутся от вымогательств.

- Вырастет число целевых атак на сетевые устройства: в результате глобального тренда на удалённую работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учётные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, например вишинга (когда злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка и выманивают у владельца карты конфиденциальную информацию, чтобы украсть деньги со счета, - Авт.), - говорится в пресс-релизе.

Использование уязвимостей 5G станет возможным, так как технология будет становиться популярнее и злоумышленники активнее станут искать в ней бреши.

COVID-19 будет влиять на жизнь людей и в 2021 году, поэтому организаторы сложных киберкампаний продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, прогнозируют у Касперского.

Рынок выкупов станет более целевым, считают в исследовательском центре.

- На смену случайным, несистематическим атакам с широким кругом потенциальных жертв приходят целевые атаки, в которых злоумышленники шифруют данные конкретной организации и требуют от неё крупный выкуп. Они будут разрабатывать для таких операций сложные дорогостоящие инструменты, - говорится на сайте российской компании.

Правительства разных стран будут заявлять о причастности конкретной группы к той или иной атаке, так как рассекреченные инструменты использовать сложнее.

Одним из ключевых и наиболее опасных трендов исследовательский центр "Лаборатории Касперского" назвал покупку APT-группами (advanced persistent threat — "развитая устойчивая угроза", то есть целевая кибератака) ресурсов для первичного проникновения в сеть жертвы у других злоумышленников.

В 2020 году Global Research and Analysis Team заметила, что киберпреступные группы стали маскироваться под вредоносное ПО других групп. А в схему вымогательств стали вклиниваться "брокеры", предлагающие договориться с вымогателями об уменьшении суммы выкупа. Также в уходящем году фокус сместился на мобильные атаки.

СПРАВКА

"Лаборатория Касперского" - международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Центральный офис находится в Москве. В 2015 году в Украине попала под санкции. Антивирусы запрещено использовать органами государственной власти.