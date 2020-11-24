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IT-Индустрия
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23 ноября 20, 23:02
В Instagram появилась долгожданная функция
Instagram
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Она предусматривает создание инструкций и высоких должностей

В социальной сети Instagram появилась новая функция Guides. Она предусматривает создание инструкций и высоких должностей.

Guides доступна в отдельной вкладке профиля пользователя, передает internetua.com.

Публикация в Guides позволяет добавить текст, фото, видео, а также добавить ссылки на другие посты. Ее можно отправить личным сообщением или опубликовать в Instagram Stories.

Ранее Guides работала в тестовом режиме, и пользователям была доступна только категория "Здоровье". Сейчас в постах можно использовать темы "Продукты", "Места" и "Публикации".

Guides подойдет для создания больших публикаций, похожих на посты в блогах. Таким образом компания пытается увеличить время, которое пользователи проводят в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Facebook и Instagram можно писать исчезающие сообщения.
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