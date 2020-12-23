ТОП-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года

Лидеры рейтинга могут похвастаться доходом, размер которого превышает $20 млн в год. При этом некоторые из них всё ещё являются детьми. Фактически, лидер рейтинга (как раз 9-летний ребёнок) заработал почти $30 млн. Совокупно, ТОП-10 самых YouTube-блогеров смогли заработать около $211 млн.

При составлении рейтинга отбирались блогеры, для которых YouTube является главным источником дохода. В публикации фигурируют суммы «валового дохода» – без учёта выплат налогов, гонораров агентам, менеджерам, юристам, командам поддержки и т.д. Оценка дохода является примерной. Она основана на показателях сервисов Captiv8, SocialBlade и Pollstar и на данных экспертах по платформе YouTube.

Как и в предыдущие годы, англоязычный контент для детской и молодой аудитории приносит наиболее существенный доход. Особенно, если видео имеют развлекательный характер и харизматичных актёров.





Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых блогеров на платформе YouTube третий год подряд остаётся 9-летний мальчик Райан Каджи. По сравнению с прошлым годом, он смог почти в 2 раза нарастить аудиторию подписчиков (до 41,7 млн), а вот рост доходов оказался не столь существенным ($29,5 млн против $26 млн). Причиной тому может быть падение доходов на платформе весной этого года, вызванное пандемией коронавируса. Хотя в дальнейшем доходы блогеров восстановились. Отметим, YouTube – это лишь стартовая площадка для роста популярности и развития бренда для Райана. Значительная доля его бизнеса связана с лицензионными сделками на более чем 5000 товаров бренда Ryan’s World – от декора для спальни и фигурок до масок и раций. Соответствующие брендированные товары продаются в американских сетях Target, Amazon и Walmart. В минувшем году оборот от продажи таких товаров составил около $200 млн. Величина лицензионных отчислений не уточняется. Кроме того, у семьи Райана есть целая сеть каналов.

На второе место рейтинга ворвался Джимми Дональдсон с каналом Mr. Beast, который за год заработал $24 млн. Многие его ролики имеют сходный сюжет – он жертвует деньги стримерам на Twitch или оказывает благотворительную помощь. Но кроме того у него есть и развлекательный контент, например, видео, в котором он считает до 100000 или пытается разбить стекло при помощи сотни мегафонов.

На третью строчку рейтинга опустился канал Dude Perfect, на котором публикуются видео о спортивных трюках. Это занятие принесло авторам $23 млн – больше, чем в прошлом году.

Десятка самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2021 года выглядит следующим образом:

1. Ryan’s World (41,7 млн подписчиков, 12,2 млрд просмотров, доход $29,5 млн)

2. Mr. Beast (47,8 млн подписчиков, 3 млрд просмотров, доход $24 млн)

3. Dude Perfect (57,5 млн подписчиков, 2,77млрд просмотров, доход $23 млн)

4. Good Mythical Morning (41,8 млн подписчиков, 1,9 млрд просмотров, доход $20 млн)

5. Markiplier (27,8 млн подписчиков, 3,1 млрд просмотров, доход $19,5 млн)

6. Preston (33,4 млн подписчиков, 3,3 млрд просмотров, доход $19 млн)

7. Like Nastya (190,6 млн подписчиков, 39 млрд просмотров, доход $18,5 млн)

8. Blippi — Educational Videos for Kids (27,4 млн подписчиков, 8,2 млрд просмотров, доход $17 млн)

9. David Dobrik (18 млн подписчиков, 2,7 млрд просмотров, доход $15,5 млн)

jeffreestar (16,9 млн подписчиков, 600 млн просмотров, доход $15 млн)



