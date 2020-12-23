В Twitter президента США удалят 33 млн подписчиков Трампа

20 января избранный президент США Джо Байден и его компьютерный администратор получат в распоряжение официальный аккаунт главы американского государства в Twitter @POTUS: нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа лишат прав на него и удалят оттуда 33,2 млн его подписчиков. Об этом уведомил в своем микроблоге IT-представитель Байдена.

Роб Флаэрти пишет, что в 2016 году Трампу передали подписчиков аккаунтов @POTUS и @WhiteHouse, поскольку так попросил предшественник Барак Обама.

"В 2020 году Twitter сообщил нам, что администрации Байдена придется начинать с нуля. Для ясности: это решение Twitter, а не Трампа", – добавил он, перепостив мнение журналиста The Washington Post о том, что от передачи подписчиков Байдену якобы отказались в команде Трампа.

То же самое касается и аккаунтов первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря Белого дома @PressSec, а также, вероятно, еще с десятка официальных аккаунтов, которые связаны с президентом США.

Как уточняет WSJ, аккаунт переходной команды Байдена в январе @Transition46 переименуют в аккаунт Белого дома @WhiteHouse.

Кроме того, после инаугурации Трамп потеряет определенные привилегии и на личном аккаунте, связанные с тем, что сейчас Twitter не удаляет по-тихому большинство его записей, которые связаны с теориями заговора, а лишь маркирует их как "спорные". После 20 января от этой поблажливости в компании могут и отказаться – будут относиться к Трампу как к обычному американцу.



