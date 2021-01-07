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IT-Индустрия
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7 января 21, 21:52
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram на 2 недели
Марк Цукерберг, Трамп
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Аккаунты президента США Дональда Трампа заблокировали как минимум до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, так как действующий глава государства использовал их для распространения призывов к насилию.

Об этом сообщил в Фейсбуке основатель и владелец соцсети Марк Цукерберг, информирует Цензор.НЕТ.

"Его (Трампа. - Ред.) решение использовать свои аккаунты для оправдания, а не для осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, поскольку полагали, что их эффект - и, вероятно, их цель - провокация дальнейшего насилия", - написал Цукерберг.

По его словам, после того, как Конгресс утвердил победу Джозефа Байдена на выборах, приоритет всех США - обеспечить, чтобы оставшиеся до инаугурации 13 дней прошли мирно.

"Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту (Трампу. - Ред.) продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку его учетных записей в Facebook и Instagram на неопределенный срок и, как минимум, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", - добавил Цукерберг.
censor.net.ua
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