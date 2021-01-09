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IT-Индустрия
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9 января 21, 09:20
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Трамп
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Компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.

В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения. Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, а несколько человек погибли в ходе беспорядков.
censor.net.ua
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