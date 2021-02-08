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IT-Индустрия
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8 февраля 21, 23:05
Telegram и WhatsApp дали масштабный сбой в Европе
Telegram и WhatsApp
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Большинство пользователей мессенджеров пожаловались на проблемы с подключением, отправкой сообщений и авторизацией.

В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector в понедельник, 8 февраля.

В частности, на работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы и России. 81%, пользователей Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений. На работу приложения жалуются в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы.

При этом у пользователей WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей, а 18% - пожаловались на сложности при авторизации. На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, а также в России, Испании, Италии и Португалии.

Напомним, что ранее сервисы Google дали сбой по всему миру. YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и другие сервисы Google не работают или работают со сбоями.
Korrespondent
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