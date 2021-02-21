Сегодня в Украине уже можно заказать интернет от Илона Маска

Компания SpaceX американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска в 2022 году планирует расширить услугу спутникового интернета Starlink. Как сообщает Фраза, ссылаясь на The Village, сейчас технология доступна для предзаказа на официальном сайте в том числе и в Украине за $99.

Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты. При этом, как указывается, не все предзаказы гарантированно получат услугу к этому сроку, так как на данный момент Starlink доступен лишь ограниченному количеству пользователей даже в зоне покрытия.

Поэтому предусматривается, что услуга будет предоставляться в порядке очереди.

Справка: В рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует до 2024 г вывести на низкие орбиты 4400 спутников Microsat традиционных Ka- and Ku- диапазонов, а также 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Они будут связаны высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки.

Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента.





При этом стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.





Напомним, 22 февраля 2018 года с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с первыми спутниками для обеспечения глобального интернета Starlink.







