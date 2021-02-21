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IT-Индустрия
Интернет
21 февраля 21, 12:18
Сегодня в Украине уже можно заказать интернет от Илона Маска
Starlink
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Спутниковым интернетом Starlink от SpaceX Илона Маска в следующем году можно будет воспользоваться в том числе и в Украине. Стоимость предзаказа — $99.

Компания SpaceX американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска в 2022 году планирует расширить услугу спутникового интернета Starlink. Как сообщает Фраза, ссылаясь на The Village, сейчас технология доступна для предзаказа на официальном сайте в том числе и в Украине за $99.

Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты. При этом, как указывается, не все предзаказы гарантированно получат услугу к этому сроку, так как на данный момент Starlink доступен лишь ограниченному количеству пользователей даже в зоне покрытия.

Поэтому предусматривается, что услуга будет предоставляться в порядке очереди.

Справка: В рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует до 2024 г вывести на низкие орбиты 4400 спутников Microsat традиционных Ka- and Ku- диапазонов, а также 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Они будут связаны высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки.

Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента.

При этом стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.

Напомним, 22 февраля 2018 года с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с первыми спутниками для обеспечения глобального интернета Starlink.

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Источник: fraza.com
Fraza.ua
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