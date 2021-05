Трамп насмешил сеть новым сайтом

Бывший президент США Дональд Трамп, который после перманентного бана в соцсетях заявил о намерении вскоре запустить собственную соцсеть, во вторник, 4 мая, запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками. Правда, общение будет одностонним: публиковать что-либо там может только сам политик.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Платформа "From the Desk of Donald J. Trump" (рус. "С рабочего стола Дональда Трампа") позволяет Трампу публиковать комментарии, изображения и видео.

"Во время тишины и лжи", - говорится в видео, которое Трамп разместил на платформе во вторник вечером. Затем в видео воспроизводятся новостные репортажи с описанием его бана в Twitter.

"Возникает маяк свободы. Место, где можно свободно и безопасно говорить", - продолжает видео, демонстрируя новую платформу.





"Похоже, что технология основана на Campaign Nucleus – "цифровой экосистеме, созданной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями", созданной его бывшим менеджером кампании Брэдом Парскейлом", - пишет телеканал.





В частности, эта платформа позволяет Трампу публиковать сообщения, а посетители, в свою очередь, могут делиться его сообщениями уже в Twitter и Facebook.





При этом в новой платформе нет функции, позволяющей пользователям "отвечать" или взаимодействовать с сообщениями Трампа.





"Это просто одностороннее общение", - сказал Fox News источник, знакомый с платформой. "Эта система позволяет Трампу общаться со своими сторонниками".





Также на сайте есть список регистрации, в котором люди могут вводить свои номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы получать уведомления о том, когда Трамп публикует новое сообщение.





Стоит отметить, что при заходе на сайт, где размещена платформа, сразу же всплывает окно, предлагающее приобрести вещи с символикой времен избирательной кампании Трампа.













При переходе на эту страницу открывается список товаров, которые можно приобрести, среди которых футболки, кепки, чашки, флаги, плакаты и даже набор трубочек для питья с символикой Трампа.





Соцсети отреагировали на эту новость с иронией и мэмами





Старина Дональд устал сидеть без общения со своими верными реднеками сторонниками и запустил собственный сайт donaldjtrump точка ком.







Avocado



Для общения с собственными сторонниками и последователями экс-президент США Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт















Как сообщалось, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Байдена.





В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Twitter, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия.





После этого его аккаунт в Twitter был заблокирован.





Вслед за этой соцсетью, аналогичное решение принял Марк Цукерберг, тем самым закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram.





На подобные меры также пошло руководство Google, заблокировав его канал в YouTube. Перейти на Главную страницу Добавить комментарий