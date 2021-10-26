Новые претензии к Facebook

Facebook продолжают винить в различных нарушениях по всему миру. Только поднялась очередная волна против социальной сети в США, как продолжение не заставило себя долго ждать и в Европе.

Проблемы безопасности

Бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет руководство социальной сети в том, что оно ставит прибыль выше безопасности и интересов пользователей, выступила с показаниями перед объединенным комитетом парламента Великобритании по законопроекту о безопасности в интернете.

Хауген, которая говорит, что в Facebook критически мало сотрудников, которые могут отслеживать угрозы национальной безопасности, исходящие, в частности, со стороны России и Ирана.

Она утверждает, что в ее подразделении, которое отвечало за мониторинг социальной активности государств по всему миру, работало всего шесть или семь человек.

По словам Хауген, она и ее коллеги были свидетелями того, как иранские власти шпионят за другими государствами. Ее команда также фиксировала случаи, когда китайские спецслужбы использовали соцсеть для слежки за уйгурами по всему миру.

"В Facebook, которая имеет почти три миллиарда активных пользователей, всего 200 человек работают над обнаружением и устранением угроз, связанных со скрытым влиянием и шпионажем", - говорит Хауген.

Она призвала Британию и другие государства к более жесткому регулированию соцсети для защиты демократии.

Неудачный эксперимент?

Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание на еще один аспект, связанный с разоблачениями Хауген. Речь идет о работе соцсети в таких странах, как Индия и Пакистан. Газета цитирует сотрудника Facebook, который отслеживал контент, предлагаемый новым пользователям в этих странах в рамках эксперимента по контролю за действиями алгоритмов Facebook.

"За три недели я увидел больше изображений мертвых людей, чем за всю свою жизнь", - сказал сотрудник.

В рамках эксперимента стало понятно, что в лентах пользователей появляется много фейковых новостей, направленных на разжигание межнациональной вражды, в частности, там были сообщения о терактах, взрывах и убийствах, якобы совершенных пакистанцами.

В Facebook говорят, что этот эксперимент помог им усовершенствовать систему отслеживания подобного контента и его блокировку.