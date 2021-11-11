YouTube не будет отображать дизлайки

Youtube решил пересмотреть политику в отношении лайков и дизлайков. Отныне количество антипатий к тому или иному видео будет скрыто для зрителей контента. Об этом в среду, 10 ноября, YouTube объявил в своем блоге.

Сообщается, что компания провела эксперимент летом этого года и выяснила, что отсутствие счетчиков дизлайков положительно сказывается на поведении пользователей - они не ставят "палец вниз" только лишь лишь из-за плохого отношения к автору.

В команде отметили, что часто люди не смотрят то или иное видео, опираясь на большое количество дизлайков.

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя", - заявили в YouTube.

При этом возможность поставить диз все-таки остается. Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. Но пользователи контента лишатся возможности видеть счетчик.

В пресс-службе видеохостинга добавили, что предприняли эти меры, "чтобы гарантировать уважительное взаимодействие между зрителями и авторами".

В YouTube рассказали, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.

Напомним, украинским пользователям YouTube стала доступна новая функция платформы под названием YouTube Shorts. Еще ее называют аналогом китайского TikTok.