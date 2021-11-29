Генеральный директор Twitter Джек Дорси уйдет в отставку

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси уйдет с исполнительной должности. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

В настоящее время Дорси – генеральный директор Twitter и Square, своей компании по цифровым платежам.

Акции Twitter на фоне сообщения об отставке Дорси подскочили более чем на 11%.

Причины отставки пока не сообщаются.

В августе сообщалось что, основатель Twitter купил компанию за $29 млрд. Платежная компания Square приобрела финансовую фирму Afterpay, предоставляющую онлайн-рассрочки.

Напомним, Джек Дорси продал первое сообщение в Twitter, принадлежащее лично ему, почти за $3 млн. Твит со словами "Просто настраиваю свой Twitter" был опубликован 15 лет назад - 21 марта 2006 года.

