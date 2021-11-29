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IT-Индустрия
Интернет
29 ноября 21, 18:49
Генеральный директор Twitter Джек Дорси уйдет в отставку
Джек Дорси
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Акции Twitter на фоне сообщения об отставке руководителя компании подскочили более чем на 11%.

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси уйдет с исполнительной должности. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

В настоящее время Дорси – генеральный директор Twitter и Square, своей компании по цифровым платежам.

Акции Twitter на фоне сообщения об отставке Дорси подскочили более чем на 11%.

Причины отставки пока не сообщаются.

В августе сообщалось что, основатель Twitter купил компанию за $29 млрд. Платежная компания Square приобрела финансовую фирму Afterpay, предоставляющую онлайн-рассрочки.

Напомним, Джек Дорси продал первое сообщение в Twitter, принадлежащее лично ему, почти за $3 млн. Твит со словами "Просто настраиваю свой Twitter" был опубликован 15 лет назад - 21 марта 2006 года.
Korrespondent
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