В Instagram произошел крупный сбой

Пользователи Instagram из Восточной Европы пожаловались на проблемы с социальной сетью в субботу, 4 декабря. Причины сбоя пока неизвестны, сообщает Downdetector.

По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В это время число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что более 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% - с сайтом и подключением к серверу.

На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи с Украины, Беларуси и России.

Напомним, 19 ноября в Facebook и Instagram случился глобальный сбой. Пользователи в странах Европы и в США жаловались на проблемы в работе сайтов и приложений соцсетей.

Ранее сервисы Google дали масштабный сбой. Проблемы в работе Gmail и YouTube возникли у пользователей по всему миру. В компании заявили, что скоро поделятся подробной информацией.