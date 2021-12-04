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IT-Индустрия
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4 декабря 21, 19:47
В Instagram произошел крупный сбой
Instagram
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Большинство пользователей испытывают проблемы с приложением, остальные - с сайтом и подключением к серверу.

Пользователи Instagram из Восточной Европы пожаловались на проблемы с социальной сетью в субботу, 4 декабря. Причины сбоя пока неизвестны, сообщает Downdetector.

По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В это время число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что более 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% - с сайтом и подключением к серверу.

На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи с Украины, Беларуси и России.

Напомним, 19 ноября в Facebook и Instagram случился глобальный сбой. Пользователи в странах Европы и в США жаловались на проблемы в работе сайтов и приложений соцсетей.

Ранее сервисы Google дали масштабный сбой. Проблемы в работе Gmail и YouTube возникли у пользователей по всему миру. В компании заявили, что скоро поделятся подробной информацией.
Korrespondent
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