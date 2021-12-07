Миллиард на соцсеть. Трамп возвращается в Интернет

Дональд Трамп, изгнанный из Twitter и Facebook, не оставляет надежд создать собственную социальную сеть. Накануне Trump Media & Technology Group вместе со своим партнером Digital World Acquisition объявила, что получила миллиард долларов на новую соцсеть от группы различных институциональных инвесторов, не раскрывая подробностей. По некоторым данным, весь проект теперь оценивается в 4 миллиарда долларов.

"Миллиард долларов посылает важный сигнал технологическим гигантам, что цензуре и политической дискриминации пора положить конец", - заявил бывший президент США.

Чего ждать

Компания Trump Media & Technology Group намерена запустить соцсеть Truth Social в начале следующего года. Twitter и Facebook заблокировали Трампа после штурма Капитолия в январе, заявляя, что бывший президент спровоцировал беспорядки и может сделать это вновь. На момент блокировки у него было 89 миллионов подписчиков в Twitter, 33 миллиона в Facebook и 24,5 миллиона - в Instagram.

"По мере расширения нашего баланса Trump Media & Technology Group займет более сильную позицию, чтобы дать отпор тирании техногигантов", - заявил Трамп.





Трамп говорит, что Truth Social позволит общаться "без дискриминации на основе политической идеологии".





Рисковая инвестиция





По данным СМИ, многие фирмы с Уолл-стрит пренебрегли возможностью инвестировать в новый проект бывшего президента. Однако его поддержали некоторые хедж-фонды, семейные инвестиционные компании и состоятельные частные лица.





Это подчеркивает способность бывшего президента привлекать мощную финансовую поддержку, несмотря на критику его правления.





Акции соцсети Трампа начнут торговаться на бирже после слияния с Digital World Acquisition, однако эти планы уже вызвали недовольство.





В прошлом месяце сенатор-демократ Элизабет Уоррен попросила Комиссию по ценным бумагам и биржам расследовать запланированное слияние на предмет потенциального нарушения законодательства о ценных бумагах.





Запуск Truth Social запланирован на первый квартал 2022 года. Это первый из трех этапов компании Трампа, за которым следует стриминговый сервис TMTG+, на котором можно будет смотреть развлекательные шоу, новости и подкасты. В слайд-шоу на сайте компании сообщается, что в конечном итоге она намеревается также конкурировать с облачным сервисом Amazon и Google Cloud.