Google перечислил самые популярные поисковые запросы-2021

В связи с пандемией коронавируса, пользователи часто искали различные рецепты: от жареного риса до имбиря на гриле. В топ попали спортивны темы и «думскроллинг» – просмотр большого количества негативных новостей в интернете за короткий промежуток времени. Многих интересовали «аффирмации» — позитивные утверждения, способные при многократном повторении заменить собой негативные образы.









В 2021 году больше людей искало информацию о криптовалютах Dogecoin и Ethereum, а также об акциях мемов AMC и GME.





Что касается известных людей, то первое место занял Алек Болдуин, далее — Кайл Риттенхаус (18-летний парень, застреливший двух человек во время протестов за права афроамериканцев в США), президент США Джо Байден, спортсмены Тайгер Вудс и Симона Байлз.





Сериалы:





- «Игра в кальмара» (Squid Game)

- «Бриджертоны» (Bridgerton)

-«ВандаВижен» (WandaVision)

- «Кобра Кай» (Cobra Kai)

- «Локи» (Loki)





Спорт:





Австралия против Индии

Индия против Англии

Индийская премьер-лига

НБА

Евро 2021





Новости:





Афганистан

AMC Stock

COVID вакцина

Dogecoin

GME Stock





Актеры:





Алек Болдуин

Пит Дэвидсон

Арьян Кхан

Джина Карано

Арми Хаммер





Игры:





PopCat

FIFA 22

Battlefield 2042

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village





Фильмы:





«Вечные» (Eternals)

«Черная вдова» (Black Widow)

«Дюна» (Dune)

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

«Красное уведомление» (Red Notice)





Утраты:





DMX

Габби Петито

Марилия Мендонса

Принц Филипп

Брайан Ландри