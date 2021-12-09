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8 декабря 21, 16:37
Google перечислил самые популярные поисковые запросы-2021
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Одновременно с локальным украинским рейтингом самых популярных поисковых запросов Google подготовила и глобальный чарт по итогам 2021 года.
В связи с пандемией коронавируса, пользователи часто искали различные рецепты: от жареного риса до имбиря на гриле. В топ попали спортивны темы и «думскроллинг» – просмотр большого количества негативных новостей в интернете за короткий промежуток времени. Многих интересовали «аффирмации» — позитивные утверждения, способные при многократном повторении заменить собой негативные образы.


В 2021 году больше людей искало информацию о криптовалютах Dogecoin и Ethereum, а также об акциях мемов AMC и GME.

Что касается известных людей, то первое место занял Алек Болдуин, далее — Кайл Риттенхаус (18-летний парень, застреливший двух человек во время протестов за права афроамериканцев в США), президент США Джо Байден, спортсмены Тайгер Вудс и Симона Байлз.

Сериалы:

- «Игра в кальмара» (Squid Game)
- «Бриджертоны» (Bridgerton)
-«ВандаВижен» (WandaVision)
- «Кобра Кай» (Cobra Kai)
- «Локи» (Loki)

Спорт:

Австралия против Индии
Индия против Англии
Индийская премьер-лига
НБА
Евро 2021

Новости:

Афганистан
AMC Stock
COVID вакцина
Dogecoin
GME Stock

Актеры:

Алек Болдуин
Пит Дэвидсон
Арьян Кхан
Джина Карано
Арми Хаммер

Игры:

PopCat
FIFA 22
Battlefield 2042
Monster Hunter Rise
Resident Evil Village

Фильмы:

«Вечные» (Eternals)
«Черная вдова» (Black Widow)
«Дюна» (Dune)
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)
«Красное уведомление» (Red Notice)

Утраты:

DMX
Габби Петито
Марилия Мендонса
Принц Филипп
Брайан Ландри


В Украине самыми популярными поисковыми запросами в 2021 году были: «Евро 2020», сериал «Игра в кальмара», телешоу «Холостяк 2021», «Классрум», а также различные спортивные мероприятия и песенный конкурс «Евровидение».
ITC.ua
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