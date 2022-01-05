В Канаде коты "сломали" интернет Starlink. фото

В Канаде пользователь Starlink столкнулся с проблемой качества интернета. Причиной стали пять котов, "оккупировавшие" спутниковую тарелку в морозную погоду. Об этом сообщил пользователь Starlink Айрон Тейлор в Twitter.

"Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает немного тепла", – написал он.

Тейлор показал фото, как пять котов облюбовали спутниковую тарелку у него во дворе.

Ему предложили построить теплый домик для котов, на что Тейлор сказал – такой имеется, но коты все же предпочли тарелку.

"Это меня больше всего удивляет. У них есть теплый кошачий домик с водой и едой, но в -25 градусов они решили сесть на тарелку Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик", – написал он.





Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499.





На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение. Starlink одобрен в США, Канаде, Греции, Германии, Австралии и Великобритании.





13 ноября SpaceX запустила еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета.

Руководитель ESA заявил, что глава SpaceX "устанавливает правила" для космической экономики, и запуск Маском тысяч интернет-спутников Starlink якобы оставит меньше радиочастот и орбитальных слотов для всех остальных. Илон Маск ответил, что космос огромен, а спутники очень крошечные, и "это не та ситуация, когда мы как-то блокируем других".