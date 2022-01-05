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IT-Индустрия
Интернет
4 января 22, 19:33
В Канаде коты "сломали" интернет Starlink. фото
коты
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В Канаде коты сломали интернет Илона Маска Starlink: захватили спутниковую тарелку во дворе в морозную погоду, из-за чего скорость заметно упала.

В Канаде пользователь Starlink столкнулся с проблемой качества интернета. Причиной стали пять котов, "оккупировавшие" спутниковую тарелку в морозную погоду. Об этом сообщил пользователь Starlink Айрон Тейлор в Twitter.

"Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает немного тепла", – написал он.

Тейлор показал фото, как пять котов облюбовали спутниковую тарелку у него во дворе.

Ему предложили построить теплый домик для котов, на что Тейлор сказал – такой имеется, но коты все же предпочли тарелку.

"Это меня больше всего удивляет. У них есть теплый кошачий домик с водой и едой, но в -25 градусов они решили сесть на тарелку Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик", – написал он.

СПРАВКА. Starlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Запущено уже более 1800 спутников, из них более 140 уже сведены с орбиты. 

Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499. 

На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение. Starlink одобрен в США, Канаде, Греции, Германии, Австралии и Великобритании. 

13 ноября SpaceX запустила еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета. 
Руководитель ESA заявил, что глава SpaceX "устанавливает правила" для космической экономики, и запуск Маском тысяч интернет-спутников Starlink якобы оставит меньше радиочастот и орбитальных слотов для всех остальных. Илон Маск ответил, что космос огромен, а спутники очень крошечные, и "это не та ситуация, когда мы как-то блокируем других". 
liga.net
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