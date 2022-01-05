IT-Индустрия Интернет
4 января 22, 19:33
В Канаде коты "сломали" интернет Starlink. фото
В Канаде пользователь Starlink столкнулся с проблемой качества интернета. Причиной стали пять котов, "оккупировавшие" спутниковую тарелку в морозную погоду. Об этом сообщил пользователь Starlink Айрон Тейлор в Twitter.
"Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает немного тепла", – написал он.
Тейлор показал фото, как пять котов облюбовали спутниковую тарелку у него во дворе.
Ему предложили построить теплый домик для котов, на что Тейлор сказал – такой имеется, но коты все же предпочли тарелку.
"Это меня больше всего удивляет. У них есть теплый кошачий домик с водой и едой, но в -25 градусов они решили сесть на тарелку Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик", – написал он.
СПРАВКА. Starlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Запущено уже более 1800 спутников, из них более 140 уже сведены с орбиты.
Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499.
На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение. Starlink одобрен в США, Канаде, Греции, Германии, Австралии и Великобритании.
13 ноября SpaceX запустила еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета.
Руководитель ESA заявил, что глава SpaceX "устанавливает правила" для космической экономики, и запуск Маском тысяч интернет-спутников Starlink якобы оставит меньше радиочастот и орбитальных слотов для всех остальных. Илон Маск ответил, что космос огромен, а спутники очень крошечные, и "это не та ситуация, когда мы как-то блокируем других".