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IT-Индустрия
Интернет
12 января 22, 19:33
В Украине вырастут цены на интернет
интернет 4G
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Ежемесячная плата за интернет в 2022 году может достигнуть до 300 гривен

 Планируемое подорожание услуг провайдеров вызвано целым рядом причин.

По информации Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), рост цен на интернет вызвали инфляция (на конец ноября 10,3%), подорожание кабелей и увеличение минимальной зарплаты, пишет "Информатор".

Ожидается, что тарифы в 100 Мбит/с достигнут 300 грн в месяц.

"Никто не стал бы ничего менять, если бы пользователи не стали потреблять больше. Цены были равномерными последние несколько лет. Скорее всего стоимость интернета в 2022 году в Украине достигнет 10 долларов, но к этой стоимости будут подходить постепенно. Это та цена, которая позволит провайдерам хоть как-то существовать и модернизироваться. И это все еще будет самая низкая цена", – сказал совладелец одного из интернет-провайдера Сергей Шишкин.

По его словам, практически ни в одной стране мира невозможно купить 100-мегабитный канал за 10 долларов, хотя в Украине это обычная история.

Отметим, согласно британскому исследованию относительно стоимости широкополосного проводного интернета в мире, Украина – на первом месте по его дешевизне.
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