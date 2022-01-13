В Украине вырастут цены на интернет

Планируемое подорожание услуг провайдеров вызвано целым рядом причин.

По информации Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), рост цен на интернет вызвали инфляция (на конец ноября 10,3%), подорожание кабелей и увеличение минимальной зарплаты, пишет "Информатор".

Ожидается, что тарифы в 100 Мбит/с достигнут 300 грн в месяц.

"Никто не стал бы ничего менять, если бы пользователи не стали потреблять больше. Цены были равномерными последние несколько лет. Скорее всего стоимость интернета в 2022 году в Украине достигнет 10 долларов, но к этой стоимости будут подходить постепенно. Это та цена, которая позволит провайдерам хоть как-то существовать и модернизироваться. И это все еще будет самая низкая цена", – сказал совладелец одного из интернет-провайдера Сергей Шишкин.

По его словам, практически ни в одной стране мира невозможно купить 100-мегабитный канал за 10 долларов, хотя в Украине это обычная история.

Отметим, согласно британскому исследованию относительно стоимости широкополосного проводного интернета в мире, Украина – на первом месте по его дешевизне.