Специалисты оценили масштаб кибератаки на госсайты

В Украине произошла масштабнейшая хакерская атака на сайты госорганов. Она является самой мощной за последние четыре года. Об этом на брифинге в пятницу, 14 января, заявил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - отметил Жора.

Он ометил, что пока неизвестно, кто именно может стоять за кибератаками. Сейчас идет расследование, к выяснению деталей подключились международные партнеры.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента", - сказал Жора, добавив, что украинские специалисты активно взаимодействуют по этому вопросу с международными партнерами.

Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты украинского правительства. Были взломаны сайты сервиса Дія, Кабмина, МИД, ГСЧС. На стартовой странице МИД присутствовало объявление с угрозами, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

При этом в Минцифры заверили, что данные украинцев в безопасности, поскольку в результате кибератаки пострадала работоспособность некоторых правительственных сайтов, а не реестров.

Большая часть правительственных сайтов по-прежнему не работают. К ним добавились ресурсы судебной системы.